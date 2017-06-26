Синоптики: в начале недели ливни накроют Ленобласть

Непогода подберется вплотную к Северной столице 26-27 июня. Ожидаются гроза, проливные дожди и шквалистые ветер.

Недавно стало известно, что к Петербургу подкрадывается непогода. По данным гидрометцентра, в начале недели, 26 и 27 июня, в Ленобласть придут грозы. Синоптики обещают ливни и шквалистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой, специалисты предупреждают об опасности на дорогах. Кроме того, по мнению синоптиков, в начале недели возрастет вероятность обрушения деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Сегодня, 26 июня, в Северной столице также ожидаются осадки и переменная облачность. Температура воздуха прогреется до +17 градусов. Во вторник и в среду намечаются небольшой дождь и переменная облачность с температурой воздуха от +16 до +18 градусов, а в четверг и пятницу воздух прогреется до +22. Однако синоптики не рекомендуют выходить на улицу без зонта.

Видео: youtube, TheAhtung