Страшная новость из Владивостока: 6-летний мальчик разбился, упав с 11ого этажа

Пока бабушка ходила в аптеку, ребенок выпал в окно

Страшная трагедия произошла сегодня днем, 6 февраля, в многоэтажном доме по улице Жигура в городе Владивостоке.

За 6-летним мальчиком присматривала бабушка. Оставив ребенка дома одного, бабушка пошла в аптеку и магазин. Сколько времени она отсутствовала неизвестно. Ребенок по каким-то причинам открыл окно и упал вниз с 11ого этажа. Приехавшие на место происшествие медики сделать ничего не смогли. Ребенок от полученных травм скончался сразу.

Следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю по факту смерти малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Семья, в которой воспитывался ребенок, считалась благополучной.

Видео: Piter.TV