Экстремальное видео из Ставрополя: подросток прокатились на велосипеде по воде

Разогнавшись на двухколесном транспорте, пьяный юноша угодил прямо в озеро, проехав несколько метров по воде.

В минувший вторник, 30 мая, в сети появилось любопытное видео: подросток нырнул в озеро на велосипеде. Судя по всему, инцидент произошел в Ставрополе на Комсомольском пруду. Очевидец происшествия сообщил, что "каскадер" на момент трюка находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах можно заметить, как молодой человек разгоняется на пирсе, после чего буквально въезжает на велосипеде в озеро. Ему удалось проехать по водной глади несколько метров, после чего он пошел на дно вместе со своим двухколесным транспортом.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Надо сказать, что данный трюк крайне опасен. Подросток рисковал собственной жизнью ради забавы.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Владивостока: гигантский осьминог сбежал из океанариума.



Видео: youtube, ЧП Ставрополь