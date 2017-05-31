Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 12:36
0
Ustsova
88
Код вставки плеера

Экстремальное видео из Ставрополя: подросток прокатились на велосипеде по воде

0
 
 

Разогнавшись на двухколесном транспорте, пьяный юноша угодил прямо в озеро, проехав несколько метров по воде.

В минувший вторник, 30 мая, в сети появилось любопытное видео: подросток нырнул в озеро на велосипеде. Судя по всему, инцидент произошел в Ставрополе на Комсомольском пруду. Очевидец происшествия сообщил, что "каскадер" на момент трюка находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах можно заметить, как молодой человек разгоняется на пирсе, после чего буквально въезжает на велосипеде в озеро. Ему удалось проехать по водной глади несколько метров, после чего он пошел на дно вместе со своим двухколесным транспортом.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Надо сказать, что данный трюк крайне опасен. Подросток рисковал собственной жизнью ради забавы.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Владивостока: гигантский осьминог сбежал из океанариума.

Видео: youtube,  ЧП Ставрополь

 

Теги: видео из ставрополя , необычное видео , новости ставрополя , появилось видео , ставропольские подростки ныряют в комсомольский пруд прямо , экстрим
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5