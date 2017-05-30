Забавное видео из Владивостока: гигантский осьминог сбежал из океанариума

Двенадцатикилограммовый "кракен" сорвал крепление с сетки и выбрался из заточения, протиснувшись в щель. Осьминог попытался покинуть океанариум, но сотрудники вовремя спохватились и вернули моллюска на место.

Недавно в сети появилась любопытная запись: осьминог сбежал на волю. Судя по всему, данный инцидент произошел во Владивостоке 26 мая. Надо сказать, что за несколько дней видео побега оценили почти 30 тысяч человек.

Предположительно, осьминог из Приморского океанариума сдернул крепление с прикрывающей сетки и спокойно протиснулся в щель, после чего сполз на пол и попытался спешно покинуть место своего пребывания. На кадрах можно заметить, как двенадцатикилограммовый моллюск изо всех сил пытается оказаться на свободе.

Однако специалисты вовремя спохватились и задержали беглеца.

Известно, что гигантского осьминога выловили у берегов острова Русский. На некоторое время его поместили в адаптационный корпус, который, видимо, новому постояльцу пришелся не по вкусу.

В настоящее время устанавливают детали происшествия. Моллюск не пострадал. Кроме того, эксперты заверили, что без воды и кислорода он мог бы прожить практически сутки.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось удивительное видео из Индии: новорожденный ребенок сразу встал на ноги и пошел.

Видео: соцсети