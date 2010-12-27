Статуи северного павильона Аничкова дворца демонтируют в ночь на пятницу

Скульптуры северного павильона Аничкова дворца на Невском проспекте отправят на реставрацию. Изваяния снимут с их мест в ночь на 30 июня.

В четверг, 29 июня, около одиннадцати вечера начнется демонтаж скульптур северного павильона Аничкова дворца на Невском проспекте. Статуи отправят на реставрацию, сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.

Изваяния снимут с их мест в ночь на пятницу, 30 июня, при помощи манипулятора. Символизирующие молодого и старого воина скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии. Они загрязнились, материал подвергся коррозии. Статуи отправляют на реставрацию, пока фасад и крышу павильона восстанавливают на месте.

Воины выполнены скульптором В. Демут-Малиновским по моделям С.С. Пименова. Молодой и пожилой войны символизируют защитников России в войне 1812 года. Северный павильон стал одним из первых памятников победы в Отечественной войне.

Фото: Instagram / v_alkopona