Задержан 41-летний генеральный директор частной строительной компании.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что раскрыто мошенничество на 20 млн рублей при ремонте Аничкова дворца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, зимой 2017 года представители строительной фирмы произвели косметический ремонт здания концертного комплекса на Невском проспекте. При этом в документах они указали "капитальный ремонт". Мошенники таким образом похитили 20 млн рублей.

В настоящий момент, правоохранители Петербурга задержали гендиректора частной строительной компании и заместителя генерального директора по административно-хозяйственной работе Дворца творчества юных.

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Фото:Piter.TV