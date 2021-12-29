Завершилась реставрация садового фасада Аничкова дворца

В 2022 году продолжится реставрация интерьеров Зимнего сада дворца.

Завершена реставрация западного (садового) фасада Аничкова дворца. Стоимость работ составила 66,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Аничков дворец" – одно из старейших зданий на Невском проспекте. В 2020 году были проведены исследования технического состояния западного фасада. Они показали, что штукатурная отделка и цоколь находятся в неудовлетворительном состоянии.

Реставраторы восстановили утраченные детали гипсового декора, деревянные тумбы балюстрады, отреставрировали оконные рамы и двери.

В 2022 году продолжится реставрация интерьеров Зимнего сада дворца.

Также в этом году восстановят Фонтан в саду Сан-Галли с обнаженной Афродитой.

Фото: пресс-служба Смольного