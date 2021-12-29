Фонтан в саду Сан-Галли с обнаженной Афродитой восстановят в этом году

Полностью завершить работы планируют до конца августа.

В этом году "Водоканал" Петербурга восстановит фонтан на Лиговском проспекте. Полностью завершить работы планируют до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фонтан состоит из скульптурной группы, которая изображает новорождённую Афродиту, выходящую из огромной раковины и окружённую амурами, дельфинами. Данная омпозиция украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли, в 1930-х сооружение было перенесено в сад.

На данный момент оригинал скульптуры находится в мастерской для изготовления копии. Она и будет установлена в историческом месте. Кроме изготовления и монтажа точной копии скульптурной композиции, Водоканал выполнит устройство новой чаши фонтана.

Ранее стало известно, что в Петербурге на Аллее Чернобыльцев появится фонтан.

Фото: Водоканал