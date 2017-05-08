Стас Михайилов поздравил ветеранов с "Днем Победы"

Для большинства жителей России "День Победы" - один из самых важных праздников в году, поскольку Великая Отечественная война затронула почти все семьи. У каждого есть родные, принимавшие участие в защите нашей Родины. Стас Михайлов один из тех исполнителей нашей эстрады, кто затрагивает в своих песнях действительно серьезные, порой даже философские темы. Конечно, такой человек не мог пройти мимо праздника "Победы". В эфире Piter.TV певец поздравил ветеранов с "9 мая".

На пресс конференции, посвященной дуэту Стаса Михайлова и Елены Север, корреспонденты Piter.TV пообщались с исполнителями. В преддверии "Дня Победы" звезды эстрады поблагодарили и поздравили с памятной датой тех, кто всеми силами пытался защитить свою Родину от врага.

"Дорогие ветераны, поздравляю вас с этим великим днем, с этим великим праздником "9 мая", будьте счастливы и здоровы!" - отметила Елена Север.

"Спасибо вам за победу, за то, что мы ходим под этим небом. Спасибо вам за наших детей. Вам, оставшимся в живых, низкий поклон. Тем, кого уже нет, вечная память. Спасибо за то, что мы живы", - добавил Стас Михайлов.

Кстати, на концерте певец исполнил песню-дуэт "Дай нам Бог" с Александром Коганом. Строки из этой композиции были бы уместны к великому празднику "День Победы ".

Михаил Половинчук, Татьяна Кручинина.

Видео: канал Piter.TV

