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Станцию метро «Владимирская» закрывали на вход и выход

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На платформе станции проверяли забытую сумку

Утром в четверг, 29 июня 2017 года, в Петербурге закрыли для входа и выхода станцию метро "Владимирская" на красной ветке, а также переход на станцию "Достоевская" на оранжевой ветке. 

Произошло это в утренний час пик, около половины десятого часа утра. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", закрытие станции связано с проверкой бесхозной сумки, которую некий забывчивый хозяин оставил на платформе. 

Напомним, накануне вечером, 28 июня, в Петербурге по той же причине на некоторое время перекрывали другую станцию метро красной ветки – "Автово". Бесхозным предметов на станции "Автово" оказалась граната, которую при помощи рамки обнаружили у одного пассажира. 

Видео: архив 

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Теги: владимирская , закрытие станции метро , петербург , станция метро
Категории: Происшествия Новости СПб

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