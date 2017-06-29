Станцию метро «Владимирская» закрывали на вход и выход

На платформе станции проверяли забытую сумку

Утром в четверг, 29 июня 2017 года, в Петербурге закрыли для входа и выхода станцию метро "Владимирская" на красной ветке, а также переход на станцию "Достоевская" на оранжевой ветке.

Произошло это в утренний час пик, около половины десятого часа утра. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", закрытие станции связано с проверкой бесхозной сумки, которую некий забывчивый хозяин оставил на платформе.

Напомним, накануне вечером, 28 июня, в Петербурге по той же причине на некоторое время перекрывали другую станцию метро красной ветки – "Автово". Бесхозным предметов на станции "Автово" оказалась граната, которую при помощи рамки обнаружили у одного пассажира.

Видео: архив