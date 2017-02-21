Станцию метро «Бухарестская» закрывали из-за подозрительной сумки

В утренний час пик закрывали одну из станций петербургского метро

Утром во вторник, 21 февраля 2017 года, в Петербурге закрывали на вход и выход очередную станцию метро. На этот раз бесхозный предмет проверяли на станции метро "Бухарестская" на юге фиолетовой ветки.

Как сообщается, станцию метро "Бухарестская" закрыли в утренний час пик, в 8.42 утра. Причиной закрытия станции метро, по словам источника в пресс-службе стала забытая на перроне неизвестно чья сумка.

Поезда в течение некоторого времени проезжали "Бухарестскую" без остановки. На станции работали сотрудники правоохранительных органов, кинологи и взрывотехники.

Видео: архив