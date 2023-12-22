Из-за бесхозной сумки пассажиров высадили на "Звёздной"

В пресс-службе метрополитена подтвердили данную информацию.

Пассажирам петербургского метро утром 25 марта пришлось ждать следующий поезд из-за бесхозного предмета на станции метро "Звёздная". Об этом сообщила читательница "Фонтанки".

На "Звёздной" в вагоне была обнаружена бесхозная сумка, всех пассажиров попросили покинуть состав, поезд отправился пустой дальшей.

В пресс-службе метрополитена подтвердили данную информацию. Перебоев в движении поездов и каких-либо ещё последствий не произошло.

Ранее стало известно, что в петербургском метро к началу третьего квартала 2024 года банковские карты смогут принимать все турникеты.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)