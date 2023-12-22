В петербургском метро к началу третьего квартала 2024 года банковские карты смогут принимать все турникеты

Также будет увеличена скорость проведения операции оплаты по банковской карте до рекордных 500 мс.

К началу третьего квартала 2024 года в петербургском метрополитене банковские карты смогут принимать на всех турникетах. Об этом сообщили в петербургском метро.

На протяжении полутора лет специалисты Службы информационных технологий, разработчики программного обеспечения турникета, банковского оборудования, отдела развития пассажирских сервисов Управления метрополитена общими усилиями работали над отладкой новой технологии, в которой для осуществления операций оплаты по банковским картам не используется банковский контроллер, а все операции выполняются на микроконтроллере устройства чтения бесконтактных карт. петербургский метрополитен

Это позволит к началу третьего квартала 2024 года подключить приём банковских карт на всех турникетах станций метрополитена, поскольку это не требует закупки дополнительного дорогостоящего оборудования. Также будет увеличена скорость проведения операции оплаты по банковской карте до рекордных 500 мс. Это самые высокие показатели обработки банковских карт среди всего многообразия устройств, используемых в транспорте.

Фото: Piter.tv