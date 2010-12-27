Станцию "Гражданский проспект" закрыли на проверку из-за пакета

Очевидцы и представители метро сообщают, что станцию метро "Гражданский проспект" закрыли для проверки из-за бесхозного предмета.

Утро втрник, 6 июня, началось с ограничений в метрополитене. В 10.28 на вход и выход закрыли станцию "Гражданский проспект". Как уточняют в пресс-службе метро, вестебюль проверяют.

Причиной эвакуации стал бесхозный пакет. Судя по фото с места события небольшой белый пакет лежит около лавочки в центре платформы.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи в переходах метро. Сколько продлится проверка не известно. Открыть станцию могут как через 15 минут, так и через пару часов.