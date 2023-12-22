На Гражданском проспекте ночью потушили автомобиль Mazda

В машине полыхало заднее сидение.

Сегодня ночью, 18 января, в Калининском районе произошел пожар. На Гражданском проспекте у дома № 17 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:02. К этому часу в салоне машины Mazda обгорело заднее сидение.

На место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 27 минут. В 00:29 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv