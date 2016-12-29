Среди авто на Киевском шоссе в аварию попала скорая с "тяжелым" младенцем

Грудного малыша в крайне тяжелом состоянии везли вечером по Киевскому шоссе, где произошло полсотни автомобильных аварий

Среди участников массовой аварии на Киевском шоссе в Петербурге, которая в четверг вечером парализовала дорожное движение на этом участке трассы, стал автомобиль скорой помощи, который вез пациента. Сообщается, что в карете скорой был младенец в тяжелом состоянии.

Работавшие на месте массового ДТП сотрудники 4-й роты ГИБДД оперативно вызволили машину медиков из затора. При этом остается неизвестным, удалось ли медикам своевременно доставить младенца в больницу и оказать ему квалифицированную помощь в более подходящих условиях, чем автомобиль скорой помощи.

Напомним, массовая авария произошла накануне, в четверг, 26 января 2017 года, на Киевском шоссе. На 24-м километре трассы Nissan Patrol врезался в машину скорой помощи. Эта авария спровоцировала ДТП с участием еще 20-ти машин.

Видео: spb_today