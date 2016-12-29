Спортсмен-девятиклассник разбил голову, делая сальто

Подростка госпитализировали с выездных соревнований в Петербурге

В одной из петербургских школ во время проведения спортивных соревнований 16-летний спортсмен-подросток выполнял сальто и упал. Как сообщается, молодой легкоатлет при падении сильно разбил голову.

По предварительным данным, подростка госпитализировали из школы, расположенной в Калининском районе, в Девятнадцатую детскую горбольницу с тяжелой травмой головы.

Медики дали телефонограмму о пострадавшем молодом человеке около 11 часов вечера накануне, в четверг, 19 января 2017 года. Полиция проводит проверку по факту ЧП, произошедшего на выездных соревнованиях в школе.

Видео: архив