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Спектакль "Все мы прекрасные люди"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Все мы прекрасные люди"

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В Петербурге зрителям покажут комедию "Все мы прекрасные люди" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне".

В Санкт-Петербурге в театре имени Ленсовета будет представлена комедия по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". 

Пьеса "Месяц в деревне" - известное произведение в драматургическом наследии И.С.Тургенева. Автор всегда мечтал написать комедию о русской жизни и у него это получилось. 

Постановка Юрия Бутусова по пьесе Тургенева сменила название. Теперь название звучит так: "Все мы прекрасные люди". 
Основой сюжета стал многим знакомый любовный многоугольник. 
 
Фото: "Вконтакте" Спектакли | Концерты | Театр | СПб | Афиша
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Категории: куда сходить в петербурге Театр

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