Спектакль "Все мы прекрасные люди"

В Петербурге зрителям покажут комедию "Все мы прекрасные люди" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне".

В Санкт-Петербурге в театре имени Ленсовета будет представлена комедия по пьесе Тургенева "Месяц в деревне".

Пьеса "Месяц в деревне" - известное произведение в драматургическом наследии И.С.Тургенева. Автор всегда мечтал написать комедию о русской жизни и у него это получилось.

Постановка Юрия Бутусова по пьесе Тургенева сменила название. Теперь название звучит так: "Все мы прекрасные люди".

Основой сюжета стал многим знакомый любовный многоугольник.

Фото: "Вконтакте" Спектакли | Концерты | Театр | СПб | Афиша