Куда сходить в Петербурге на выходных 21 и 22 августа

Piter.TV предлагает подборку мероприятий на выходные.

В грядущие выходные, 21 и 22 августа, в Петербурге будет прохладно и дождливо. Несмотря на унылую погоду, в Северной столице будет чем себя развлечь. Рассказываем об интересных мероприятиях, на которые еще есть билеты или места.

Суббота, 21 августа

Для всех, кто хочет начать выходные активно, предлагаем посетить занятие по йоге, причем не обычной, а Buti flow. Она представляет из себя микс йоги, элементов первобытных танцев и кардионагрузок под жаркие африканские биты. Любители интервальных тренировок, танцев и аэробики оценят. Занятие проведет Кристина Яркина. Рекомендованный возраст: от 13 до 50 лет. С собой необходимо взять коврик для занятий и питьевую воду. Начало в 10:00. Место встречи: эстрадный театр ЦПКиО им. Кирова.

На днях музейно-выставочный центр РОСФОТО представил новую выставку — "Сергей Осьмачкин. Проявление обыденности". Экспозиция продолжает цикл персональных выставок лучших российских фотографов второй половины ХХ ― начала ХХI века. В основе работ Сергея Осьмачкина лежит формула "проявление обыденности". Автор обращает внимание на события повседневности, отраженные через призму его видения.

Экспозиция включила в себя 100 фотоснимков из циклов "Открытые пространства", "Натюрморты", "Розовый дым", "Песни обыденности" и, наконец, "Дворы и улицы старой Самары". Фотографии Осьмачкина представлены в Музее современного искусства Лос-Анджелеса, Художественном музее Нью-Мексико и других мировых галереях.

Билеты можно купить онлайн на определенный сеанс или в кассах музея. РОСФОТО работает по выходным с 11:00 до 19:00.

Российский этнографический музей приглашает на выставку "Многообразие красок Кавказа". Она познакомит вас с культурой Дагестана. Прежде всего вы увидите горные пейзажи, лица жителей Северного Кавказа, национальные костюмы и современные ювелирные изделия. Всего — более 70 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Музей работает с 11:00 до 19:00.

В этом году август стал самым удачным времем для наблюдений Юпитера и Сатурна. У посетителей Планетария №1 есть возможность самим понаблюдать за планетами в телескоп. В субботу в 22:00 вы увидите Юпитер близ противостояния и соединение планет-гигантов с Луной. В том случае, если небо будет облачным, будет альтернатива: посмотреть на петербургские достопримечательности с крыши.

Воскресенье, 22 августа

В камерном кинотеатре "Аут" пройдет лекция и просмотр фильма "Корпорация "Святые мотора" режиссера Леоса Караса — автора нашумевшего мюзикла "Аннетт", который недавно вышел в прокат. Фильм вышел в 2012-м году. Перед просмотром на нужную волну вас настроит автор журнала "Кинотексты" Арсений Тероев.

Тех, кто хочет весело и необычно провести время с детьми, может заинтересовать "путешествие" по Африке. В пространстве "Третье место" на Литейном проспекте, 62 юных гостей ждет приключение, в котором команда проекта Funky Jam откроет разнообразие природы и культуры жаркого континента. Организаторы обещают много творчества, музыки, загадок и игр с ярким африканским настроением.

В пространстве "Никольские ряды" в 15:00 пройдет традиционный своп — обмен растениями. В 17:00 на мастер-классе по рисованию можно будет перенести свои мечты о море на холст. А через час, в 18:00, Екатерина Минина выступит с лекцией о городском озеленении и его проблемах.

22-го августа отмечается 30-летие российского триколора. В праздничный день будет кстати посетить выставку в Российской национальной библиотеке на Московском проспекте. Экспозиция познакомит с историей государственной символики со времён Древней Руси до подписания закона "О Государственном флаге Российской Федерации".

Коллаж: BiZkettE1 / Freepik / cottonbro / Anete Lusina / pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: пресс-служба Российского Этнографического музея, Pixabay