В Российской национальной библиотеке открылась выставка, посвященная истории российского флага

На выходных флагу как государственному символу исполнится 30, хотя на самом деле триколор существует гораздо дольше.

В здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте открылась выставка, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. 22-го августа российскому триколору исполнится 30 лет.

Экспозиция познакомит с историей государственной символики со времён Древней Руси до подписания закона "О Государственном флаге Российской Федерации". В РНБ представлены исторические документы, юбилейные альбомы, карты, издания по геральдике, научные работы. Так, например, в одном из разделов можно увидеть отчеты "Особых совещаний" 1896 и 1911 гг. по выбору государственных цветов и национального флага. Книга Артемия Арциховского "Древнерусские миниатюры как исторический источник" расскажет об исторических событиях и геральдических символах русского средневековья.

Выставка будет открыта до 14 ноября.

Российский триколор появился вместе с первыми российскими военными кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Изменить российский флаг решили в 1858 году, но с 22 августа 199-го года он вновь стал использоваться как государственный.

Фото: Диана Завьялова для Piter.TV