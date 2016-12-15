Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Спектакль "Послание"
Сегодня, 19:00
0
TretyakovaS
111

Спектакль "Послание"

0
 
 

Красота визуального театра, искусность циркового мастерства и завораживающая хореография. Стильную постановку подарит петербуржцам театр-студия CONTRAST.

Постановка "Послание" - это смешение жанров и выразительных средств, синтез цирка и театра.

Сюжетная линия здесь едва уловима, но образы очень хорошо прослеживаются. Создатели постановки переосмыслили традиционные жанры циркового искусства — акробатику, эквилибр, жонглирование, воздушную акробатику, хайлайн, объединив их с современной хореографией и актуальным театром.

"Послание" играет на контрастах, что заставит зрителя влюбиться в необычную постановку.

Неординарный театральный коллектив будет жать вас в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Фото: ТЮЗ имени А. А. Брянцева

Теги: куда сходить спб
Категории: Театр куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5