Спектакль "Послание"

Красота визуального театра, искусность циркового мастерства и завораживающая хореография. Стильную постановку подарит петербуржцам театр-студия CONTRAST.

Постановка "Послание" - это смешение жанров и выразительных средств, синтез цирка и театра.



Сюжетная линия здесь едва уловима, но образы очень хорошо прослеживаются. Создатели постановки переосмыслили традиционные жанры циркового искусства — акробатику, эквилибр, жонглирование, воздушную акробатику, хайлайн, объединив их с современной хореографией и актуальным театром.



"Послание" играет на контрастах, что заставит зрителя влюбиться в необычную постановку.



Неординарный театральный коллектив будет жать вас в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.



Фото: ТЮЗ имени А. А. Брянцева