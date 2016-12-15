Постановка "Послание" - это смешение жанров и выразительных средств, синтез цирка и театра.
Сюжетная линия здесь едва уловима, но образы очень хорошо прослеживаются. Создатели постановки переосмыслили традиционные жанры циркового искусства — акробатику, эквилибр, жонглирование, воздушную акробатику, хайлайн, объединив их с современной хореографией и актуальным театром.
"Послание" играет на контрастах, что заставит зрителя влюбиться в необычную постановку.
Неординарный театральный коллектив будет жать вас в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.
Фото: ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Послание"
Красота визуального театра, искусность циркового мастерства и завораживающая хореография. Стильную постановку подарит петербуржцам театр-студия CONTRAST.
Постановка "Послание" - это смешение жанров и выразительных средств, синтез цирка и театра.