В субботу, 16 июля на крыше HI-HAT зрители увидят спектакль "Обломов иль я" по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова.
Жители Северной столицы смогут погрузиться во внутренний мир героя, прочувствовать дух эпохи и получить духовный заряд на неделю вперед.
Спектакль пройдет 16 июля в 20:00 на крыше HI-HAT.
Фото и видео: ВКонтакте/ 16.07 |Театр на крыше | "Обломов иль я"
Сегодня, 20:00
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Спектакль "Обломов иль я"
Спектакль по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова пройдет на крыше HI-HAT 16 июля.
В субботу, 16 июля на крыше HI-HAT зрители увидят спектакль "Обломов иль я" по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова.