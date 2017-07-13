Спектакль по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова пройдет на крыше HI-HAT 16 июля.

В субботу, 16 июля на крыше HI-HAT зрители увидят спектакль "Обломов иль я" по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова.



Жители Северной столицы смогут погрузиться во внутренний мир героя, прочувствовать дух эпохи и получить духовный заряд на неделю вперед.



Спектакль пройдет 16 июля в 20:00 на крыше HI-HAT.



Фото и видео: ВКонтакте/ 16.07 |Театр на крыше | "Обломов иль я"