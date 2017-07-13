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Спектакль "Обломов иль я"

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Спектакль по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова пройдет на крыше HI-HAT 16 июля.

В субботу, 16 июля на крыше HI-HAT зрители увидят спектакль "Обломов иль я" по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова.

Жители Северной столицы смогут погрузиться во внутренний мир героя, прочувствовать дух эпохи и получить духовный заряд на неделю вперед.

Спектакль пройдет 16 июля в 20:00 на крыше HI-HAT.

Фото и видео: ВКонтакте/ 16.07 |Театр на крыше | "Обломов иль я"

Теги: куда сходить спб
Категории: Театр куда сходить в петербурге

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