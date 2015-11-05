Спектакль "Бесприданница"

В театре Сатиры пройдет премьера спектакля "Бесприданница" по произведению Островского.

В репертуаре каждого уважающего себя театра есть это произведение великого Островского. Однако Театр на Васильевском известен своим творческим подходом даже к "забронзовевшей" классики. Тем интереснее увидеть "Бесприданницу" в их обработке. Это постановка о том, как жестокий мир обходится с мягкими людьми, о том, как независимы те, кто не стремится к обогащению любыми, даже самыми низкими, способами. В новой интерпретации произведения режиссер сделал упор на вопросы свободы личности. Также затрагиваются социальные проблемы, которые беспокоят людей во все времена.

Фото: Драматический театр на Васильевском