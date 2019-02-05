Большую сцену "Театра на Васильевском" откроют премьерой "Сна в летнюю ночь"

Зрители впервые увидят постановку вживую.

В пятницу вечером, 25 декабря, после реконструкции открывается Большая сцена "Театра на Васильевском". Петербуржцев и гостей города порадуют премьерным показом спектакля Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Помимо современного оборудования на сцене, были реконструированы зрительный зал, фойе и историческая лестница. Отмечается, что труппа уже играла спектакль в режиме онлайн, тогда его включили в онг-лист высшей театральной премии страны "Золотая маска", а теперь желающие увидят постановку вживую.

В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про каких-то мифических эльфов, инопланетян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем богов человеческими качествами рассказал режиссер-постановщик Руслан Нанава.

Спектакль "Дурочка"

Фото: vk.com/teatrnavo