Спектакль "Бесприданница"

В театре "Приют комедианта" 4 апреля покажут пьесу. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Новая интерпретация произведения Островского удивит своей драматургией. Бесприданница Лариса Огудалова сохранила чувства к Паратову, который вот-вот вернется после стремительного отъезда. За год ожиданий много чего изменилось. Но осталась любовь Ларисы к красивому и состоятельному барину.

В "Бесприданнице" Баргмана стремительно всё — чувства, слова, действия и даже неминуемая гибель. Эта пьеса о любви, поисках правды, свободе и душе. Эта "Бесприданница" не о жертве судьбы, а именно о человеке, который сделает все ради свободы своих чувств.

Фото: ВКонтакте / Театр "Приют комедианта"