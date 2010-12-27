Спецназ умело задержал петербуржца, застрелившего брата из охотничьего ружья

Жителя города Пушкин подозревают в жестоком убийстве родного брата. Так как у мужчины в собственности был карабин, то задерживал его спецназ Росгвардии.

Полицейские и Росгвардия поймали подозреваемого в жестоком убийстве. Началось все в марте. 17 числа в доме на Ленинградской улице в Пушкине нашли тело 55-летнего мужчины. Судмедэксперты нашли на его теле следы огнестрельных ранений. А в доме обнаружили четыре гильзы и охотничье ружье с нарезным стволом. Кроме того, в доме нашли 60 патронов для охоты разного калибра.

Подозреваемого удалось вычислить по оружию. В Центре лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии выяснили, что орудие убийства зарегистрировано на 51-летнего брата погибшего. Также у мужчины имеется карабин для охоты. Возбуждено уголовное дело.

Найти мужчину не могли довольно долго. Но вот ГУ МВД выяснили, где подозреваемый прячется. Как сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, было решено привлечь спецназ ведомства, так как подозреваемый мог быть вооружен.

В четверг, 18 мая, поздно вечером сотрудники СОБРа тайно проникли в частный дом в деревне Оржицы Ломоносовского района. Там они умело задержали предполагаемого убийцу. Все прошло настолько быстро, что тот даже не смог оказать сопротивление спецназу.