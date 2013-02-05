Спасатели продолжают поиски пропавшего подводного охотника на озере Долгое

Сегодня, 22 января 2017 года продолжается поисковая операция мужчины, пропавшего в ночь на 20 января

На сегодняшний день поиски продолжаются. Вчера их приостановили из-за наступления темноты. Сейчас в районе озер Безымянное, Долгое и Дудергофское мужчину разыскивают 35 спасателей.

По официальному заявлению пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасатели начали искать тело мужчины, пропавшего на озере Долгое, утром 21 января. В четыре часа дня операцию было решено приостановить из-за темноты. Работы по поиску продолжили сегодня в 10 утра. К поиску петербуржца привлечены 35 человек личного состава, 8 единиц техники. Организован обход береговой линии, акваторию продолжают обследовать при помощи беспилотников, дно изучают водолазы. Однако пока никаких результатов нет.

Напомним, 56-летний любитель подводной охоты пропал на Долгом озере (Дудергофское озеро) в ночь на 20 января. Именно в это время, по сообщению супруги, мужчина перестал отвечать на звонки. Приехавший на место предполагаемой рыбалки знакомый нашел пустую машину, сам рыбак исчез.



Видео: YouTube, 360 SPb