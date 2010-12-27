В Петербурге создали язык программирования, который стал официальным для Android

Петербургская компания создала свой язык программирования kotlin, который стал официальным для Android.

В Петербурге разработан язык программирования Kotlin. Название придумано в честь острова в Финском заливе.Язык Kotlin создан на базе JVM (Java Virtual Machine) петербургской студией JetBrains

Компания Google сделало официальное заявление о том, что Kotlin станет одним из основных средств мобильной платформы Android, на которой работют многие смартфоны и планшеты.

Предполагается, что инструменты Kotlin будут установлены на платформе Android Studio 3.0. Google в свою очередь возьмет Петербургских програмистов под "опеку" и будет продвигать их язык. При этом в медиахолдинге заявляют, что не намерены перекупать права на Kotlin у JetBrains, поэтому разработчики из Северной столицы спокойно смогут портировать свой язык и на другие платформы.