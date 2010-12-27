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В Петербурге создали язык программирования, который стал официальным для Android
Сегодня, 14:41
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Shdaria
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В Петербурге создали язык программирования, который стал официальным для Android

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Петербургская компания создала свой язык программирования kotlin, который стал официальным для Android.

 В Петербурге разработан язык программирования Kotlin. Название придумано в честь острова в Финском заливе.Язык Kotlin создан на базе JVM (Java Virtual Machine) петербургской студией JetBrains

Компания Google сделало официальное заявление о том, что Kotlin станет одним из основных средств мобильной платформы Android, на которой работют многие смартфоны и планшеты. 

Предполагается, что инструменты Kotlin будут установлены на платформе Android Studio 3.0. Google в свою очередь возьмет Петербургских програмистов под "опеку" и будет продвигать их язык. При этом в медиахолдинге заявляют, что не намерены перекупать права на Kotlin у JetBrains, поэтому разработчики из Северной столицы спокойно смогут портировать свой язык и на другие платформы.

Теги: андроид , гугл , котлин , петербург , язык программирования
Категории: Новости СПб Лента новостей

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