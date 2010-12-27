В Шушарах двое наркоманов похитили соседку для чудовищных утех

В Петербурге будут судить двух опытных зеков-наркоманов. На этот раза пара мужчин из Шушар похитила свою соседку.

Пожар в многоквартирном доме на территории микрорайона Шушары закончился задержанием необычных преступников. Сотрудники Росгвардии установили, что виновники возгорания не только подожгли соседскую квартиру, но и похитили ее хозяйку. Об этом пишет "Фонтанка".

ЧП произошло в 9 утра 25 февраля. В этот день двое старых знакомых, ранее судимых за продажу наркотиков, отдыхали в новостройке на Вилеровском переулке. В какой-то момент 33-летний и 41-летний мужчины вышли в подъезд и подошли к квартире своей молодой соседки. Хулиганы начали стучать в дверь, но красавица отказалась впустить их внутрь. После этого бандиты подожгли вход в квартиру девушки, а когда та выбежала на лестницу, скрутили ее и затащили к себе в дом.

К счастью, шум на площадке и запах дыма привлек внимание соседей. Жители Шушар вызвали сотрудников Росгвардии и пожарных. Полиция смогла установить виновников чрезвычайного происшествия весьма простым способом. Силовики заметили, что лишь одна квартира осталась закрытой во время эвакуации жильцов. Тогда бойцы Росгвардии обесточили жилище и дождались, когда из квартиры выйдет один из наркоманов.

Полиция тут же задержала рассеянного преступника и его сообщника. В квартире нашлась и девушка, которую соседи долго пытались склонить к неприличным утехам. Она получила легкие травмы и была доставлена в больницу. Самих же хулиганов теперь ждут следствие и суд.