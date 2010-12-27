В Пушкине полицейские спасли людей от пожара в доме, пока те спали

В Пушкине полицейские спасли жителей горевшего дома.

В Пушкине сотрудники ДПС спасли людей из горевшего дома.

УГИБДД по Петербургу и области сообщает, что в доме №4 по улице Новой в Пушкине случился пожар, который заметили сотрудники ДПС старлей Илья Лазарев и лейтенант Виталий Николаев во время патрулирования.

Выяснилось, что у частного дома горела крыша. Тогда полицейские незамедлительно вызвали МЧС и коллег на помощь. Сотрудники ГИБДД приняли решение включить сирену и проблесковые маяки, чтобы жители дома проснулись. Затем полицейские перелезли через забор и, разбив стекло, проникли в горящий дом. Им удалось вывести граждан, в результате чего спасли двух мужчин и одну женщину.

На место пожара прибыли медики, осмотрели пострадавших и оценили их состояние как удовлетворительное.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области