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В Пушкине полицейские спасли людей от пожара в доме, пока те спали
Сегодня, 12:42
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Shdaria
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В Пушкине полицейские спасли людей от пожара в доме, пока те спали

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В Пушкине полицейские спасли жителей горевшего дома.

В Пушкине сотрудники ДПС спасли людей из горевшего дома. 

УГИБДД по Петербургу и области сообщает, что в доме №4 по улице Новой в Пушкине случился пожар, который заметили сотрудники ДПС  старлей Илья Лазарев и лейтенант Виталий Николаев во время патрулирования. 

Выяснилось, что у частного дома горела крыша. Тогда полицейские незамедлительно вызвали МЧС и коллег на помощь. Сотрудники ГИБДД приняли решение включить сирену и проблесковые маяки, чтобы жители дома проснулись. Затем полицейские перелезли через забор и, разбив стекло, проникли в горящий дом. Им удалось вывести граждан, в результате чего спасли двух мужчин и одну женщину. 

На место пожара прибыли медики, осмотрели пострадавших и оценили их состояние как удовлетворительное. 

 

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: город пушкин , ленобласть , пожар , полиция спасла людей
Категории: Новости СПб Лента новостей

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