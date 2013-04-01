Сотни школьников оказались на улице из-за короткого замыкания

В одной из школ на Большой Московской улице произошло замыкание, детей эвакуировали

По предварительной информации, ЧП произошло в здании школы на Большой Морской улице. Из-за короткого замыкания прозвучал сигнал тревоги, из здания оперативно эвакуировали 435 детей. После того, как школьников вывели на улицу, школьные помещения тщательно обследовали сотрудники пожарной охраны, однако никакой опасности или признаков возгорания не обнаружили.

По предварительным данным, школьников освободили от уроков до понедельника, но эта информация пока не подтвердилась, часть очевидцев сообщала, что занятия в школе возобновились после того, как было установлено, что опасности для детей нет. Во время эвакуации никто из детей или сотрудников школы не пострадал, эвакуация проводилась согласно установленной на данный случай инструкции.

Видео: архив канала Piter.tv