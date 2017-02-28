Снежная гроза в Нижневартовске поразила горожан

Видео этого необычного явления появилось в интернете

Сегодня ночью, 28 февраля, в небе над Нижневартовском разбушевалась снежная гроза.

Все привыкли, что гроза это явление летнее. Сверкают в небе молнии, гремит гром и льет дождь. Но бывают и зимние снежные грозы. Все так же сверкают молнии, гремит гром, но вместо дождя с неба идет ливень из снега.

Именно такая гроза и была сегодня около часу ночи в Нижневартовске. Это явление очень редкое само по себе, а в этом районе зафиксировано вообще впервые. Горожане поражены таким необычным явлением и горячо обсуждают это природное явление.

Видео: YouTube/Elisy Fedorenko