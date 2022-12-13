В Нижневартовске мужчина, удерживающий ребенка в квартире, произвел выстрел с балкона

Мужчина открыл стрельбу в воздух.

В российском городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа неизвестный мужчина удерживает в квартире ребенка. Об этом сообщили журналистам правоохранительные органы. Сотрудники ГУ МЧС уточнили, что злоумышленник произвел несколько выстрелов в воздух с балкона. Информацию о происшествии полиции передала местная жительница. Она пояснила, что ее супруг находится в неадекватном состоянии и угрожает убийством. По предварительным сведениям, жители дома были эвакуированы с места инцидента спасательными службами. В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры по поводу освобождения ребенка. Кроме него в семье также воспитывается еще девочка школьного возраста. При этом нарушитель спокойствия владеет ружьем официально, так как у него есть все необходимые для этого документы. Авторы местного издания Muksun.fm полагают, что мужчина принял какие-то таблетки и требует, чтобы "с ним поговорили люди".

Стрелок также хочет сообщить, кто в регионе якобы ворует деньги в пользу ЦИПсО. Второе требование — убить нескольких человек (повесить на городской площади). авторы ТГ-канала SHOT

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Фото и видео: Telegram / SHOT