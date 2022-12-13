Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров с правоохранительными органами по Ханты-Мансийскому автономному округу, сдался. Об этом журналистам рассказали местные оперативники из МВД. Известно, что в настоящее время освобожден несовершеннолетний мальчик, которого отец удерживал в заложниках. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан. источник в МВД по региону

Напомним, что утром 9 марта мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал убийством мальчика и себя. После того, как спасатели попытались вскрыть входную дверь в квартиру, злоумышленник выстрелил с балкона в воздух. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В Нижневартовске мужчина, удерживающий ребенка в квартире, произвел выстрел с балкона.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России