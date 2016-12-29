Смертельное ДТП в Красном Селе этим днём попало на видео

Сегодня, 21 января 2017 года на Красносельском шоссе после Горелово российский автомобиль ВАЗ-2107 потерял управление и правой стороной влетел в Паджеро. Все службы спасения в скором времени прибыли на место

Впервые запись об этом происшествии опубликовали в социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург". По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля скончался на месте, ещё во время удара.

Как можно заметить по записи видеорегистратора, которую выложил очевидец, отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением, в следствие чего иномарка врезалась на полном ходу в бок ВАЗа. Вероятнее всего, удар именно в данную область стал роковым для одного из участников ДТП.





Стоит отметить, что водитель иномарки двигался предположительно с нормированной скоростью, и в экстренной ситуации начал экстренное торможение по всем правилам: без заносов, скольжения и лишней паники, что в свою очередь уберегло других участников движения от потенциального столкновения.



По факту происшествия проводится проверка.



Видео: YouTube, Мегаполис

Фото: VK, Красное Село