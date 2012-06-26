Смертельное ДТП: в Волосовском районе легковушка задавила пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки. Потерпевший скончался от полученных травм.

Накануне вечером, 20 января, в Волосовском районе на трассе Жабино – Реполка задавили пешехода. Инцидент произошел около половины девятого вечера. Водитель легковушки не заметил мужчину и на скорости влетел в пешехода. Пострадавший получил повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнь.

Предположительно, местный житель в возрасте 45 – 50 лет пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. На нем была темная одежда без светоотражательных элементов. Вероятно, 64-летний владелец легковушки просто не увидел мужчину.

В данный момент выясняют детали происшествия. Сотрудники дорожной полиции предупреждают об опасности на дорогах. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. К сожалению, аварии случаются довольно часто. Ранее мы сообщали, что фура насмерть сбила пенсионерку во Всеволожском районе.