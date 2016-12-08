Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Альберта Чаркина

Известный скульптор и народный художник скончался в Санкт-Петербурге на 80-ом году жизни.

В Петербурге скончался народный художник России Альберт Чаркин. Недавно знаменитому скульптору исполнилось 79 лет. В связи со смертью художника губернатор города Георгий Полтавченко выразил соболезнования.

По словам главы города, Чаркин был выдающимся художником, скульптором и педагогом. В работах народного художника воспевалась Россия, русский человек и характер.

"Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры", - передает пресс-служба администрации Петербурга.

Альберт Чаркин окончил Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, а также был учеником Михаила Аникушина. С 2001 по 2009 года был ректором своей альма-матер. Его работы можно найти в Таврическом саду – он создал памятник Есенину. Также его работы стоят в Рязани, в Полтавской области Украины и в Китае.