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Скончался пассажир метро, упавший на станции "Обводной канал"

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Сегодня, 26 февраля в больнице скончался 53-летний гость Санкт-Петербурга, упавший на лестнице в метро 16 февраля на станции "Обводной канал"

Данный инцидент произошел больше недели назад, еще днем 16 февраля на Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Сообщается, что по случайному стечению обстоятельств, 53-летний гость Северной столицы из города Борисоглебска упал с лестницы на станции "Обводный канал" и получил серьёзную травму — перелом бедра. Далее мужчину незамедлительно госпитализировали, однако окончательно оправиться от травмы ему, к сожалению, не удалось. Воронежец внезапно скончался 22 февраля.

После смерти гражданина было проведено вскрытие, в ходе которого выяснилась причина трагедии. Согласно заключению экспертов, его сгубила тромбоэмболия (острая закупорка тромбом) легочной артерии. 

Видео: Piter.TV
Теги: обводной канал , скончался пассажир метро , упал на рельсы , упал на рельсы на станции обводной канал , фрунзенско приморская линия
Категории: Новости России Новости СПб Происшествия

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