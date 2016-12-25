Скончался пассажир метро, упавший на станции "Обводной канал"

Сегодня, 26 февраля в больнице скончался 53-летний гость Санкт-Петербурга, упавший на лестнице в метро 16 февраля на станции "Обводной канал"

Данный инцидент произошел больше недели назад, еще днем 16 февраля на Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Сообщается, что по случайному стечению обстоятельств, 53-летний гость Северной столицы из города Борисоглебска упал с лестницы на станции "Обводный канал" и получил серьёзную травму — перелом бедра. Далее мужчину незамедлительно госпитализировали, однако окончательно оправиться от травмы ему, к сожалению, не удалось. Воронежец внезапно скончался 22 февраля.

После смерти гражданина было проведено вскрытие, в ходе которого выяснилась причина трагедии. Согласно заключению экспертов, его сгубила тромбоэмболия (острая закупорка тромбом) легочной артерии.



Видео: Piter.TV