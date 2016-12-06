Скандальное видео из Адыгеи: Золотая медалистка со сцены обвинила одноклассницу в незаконном получении золотой медали

Министерство образования Адыгеи создаст комиссию для проверки законности присвоения медали за отличную учебу выпускнице, чья мать является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайского района

Одна из выпускниц Тахтамукая в Адыгее во время награждения медалистов обвинила одноклассницу в незаконном получении медали за отличную учебу.

Во время награждения девушка по имени Рузанна взяла слово. После слов благодарности родителям и учителям девушка произнесла речь, которая шокировала и присутствующих в зале и пользователей интернета. Девушка в своей обвинительной речи, сказала, что вышеуказанная одноклассница за весь год не ответила ни на один вопрос. По ее мнению многие выпускники учились намного лучше этой девушки, но медалей не получили. А те, кто получили, действительно достойны награды за свои труды.

Вот что Рузанна написала под опубликованным видео в своем Instagram:

"У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?…"

Данное видео вызвало широкий резонанс в обществе. Просмотревшие видео люди, со всех уголков страны выражают поддержку девушке, которая набралась смелости и сказала открыто о том, что накипело у многих.

Министерство образования и науки Республики Адыгеии взяло на контроль данное сообщение. Министерство создало комиссию для проверки законности присвоения медали за отличную учебу выпускнице Паранук Заиры. По результатам проверки комиссия примет соответствующее решение.

Пользователи социальной сети ВКонтакте быстро нашли страницу Заиры Паранук и сообщили, что та сначала отключила некоторые функции, а затем и вовсе удалила свою страничку во ВКонтакте.

У самой Рузанны Туко на страничке в Instagram сообщается, что она является обладателем премий Президента РФ и главы РА, Дипломант Всероссийского конкурса исследовательских работ "Отечество", награждена Союзом композиторов РФ.

Видео: Instagram/miss_ruzanna_