Задержки на синей ветке метро Петербурга произошли из-за сломанного светофора в тоннеле

Увеличенные интервалы между поездами метро возникли из-за неполадок в одном из тоннелей Московско-Петроградской линии. В перегоне сломался светофор. Между тем давка на станциях не прекращается.

Коллапс на Московско-Петроградской линии подземки спровоцировал сломавшийся светофор. Из-за неисправности оборудования составы начали двигаться с задержкой. На станциях собирается большая толпа. Некоторые вестибюли закрывают на вход. Недавно, как сообщают очевидцы, закрыли "Петроградскую". Как говорят пассажиры, дожидающиеся поезда на этой платформе, им приходится пропускать уже три состава, чтобы попасть в вагон.

Очевидцы сообщают о давке и даже беспорядках на станциях. Поезда не могут отъехать от платформ, так как люди стоят вплотную к краю платформы. При этом отходить людям просто некуда, так как места на станции нет. Появились сообщения о том, что люди падают в обмороки от дахоты и давки.

Пассажиры уверяют, что коллапс на станциях пропадает после "Черной речки".

"С Черной речки в сторону Парнаса проехал нормально, людей в вагоне очень много, ну ехать можно", - пишет Сергей Филаретов.

Однако позже появились фотографии с самой станции, где около семи часов вечера уже начала собираться толпа.

Ранее мы писали, что на "синей ветке" петербургского метро серьезные проблемы с движением.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург