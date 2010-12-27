На "синей ветке" петербургского метро серьезные проблемы с движением

Очевидцы сообщают о проблемах с движением поездов на "синей ветке" петербургского метро.

Петербуржцы пишут в социальных сетях о поездах, "застрявших" на синей ветке городского метро. Серьезные проблемы с движением возникли на всех станциях в промежутке между "Технологическим институтом" и "Удельной". Первые записи об этом появились "ВКонтакте" в 17.20.

Люди сообщают о задержке в отправлении поезда на 8 минут на "Сенной" и едва ли не полном закрытии "Петроградской". Очевидцы с "Черной речки" пишут об огромной толпе на платформе станции и отсутствии движения в сторону "Парнаса". Причины странного транспортного ЧП уточняются. По слухам, все началось с поломки поезда на "Петроградской", однако эта информация не имеет официального подтверждения.

Заметим, что это не первый подобный инцидент за сегодня. Ранее мы писали, что у входа в метро Проспект просвещения большая давка (ФОТО).