Штормовой ветер захватит Петербург вечером в пятницу

ГУ МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города об усилении ветра вечером в пятницу. Особенно стоит опасаться прихотей погоды в прибрежный районах.

В Северной столице, кажется, наконец-то началась настоящая весна. Вот только теплую и солнечную погоду в пятницу, 28 апреля, омрачит порывистый ветер. Как предупреждает Главное управление МЧС по Петербургу, сегодня вечером ожидается ветер до 8-13 метров в секунду. А местами порывы и вовсе будут достигать 15-18 метров в час.

Спасатели рекомендуют петербуржцам и гостям города соблюдать осторожность. Если вы идете по улице, то стоит обращать внимание на рекламные щиты, строительные леса и другие неустойчивые конструкции, а также на деревья. Все это может придавить прохожих под действием ветра.

Автовладельцам советую ставить своих железных коней в гаражи или на крытые паркинги. В противном случаи выбирать места подальше от неустойчивых конструкций и деревьев.

Дома стоит закрыть все окна и двери, выходящие на улицу. На открытых балконах следует закрепить или совсем убрать все предметы, которые может унести ветер.