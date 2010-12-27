Штаб Навального в Петербурге обратится в прокуратуру из-за изъятия коробок

Штаб Алексея Навального в Петербурге обратится в прокуратуру из-за изъятия 66 коробок с агитационной символикой. Об этом каналу Piter.tv рассказала координатор штаба Полина Костылева.

Во вторник, 11 июля в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге МВД РФ изъяли 66 коробок с агитационной символикой политика Алексея Навального.



Ситуацию прокомментировала координатор петербургского штаба оппозиционера Полина Костылева.



"Это неподобающее поведение сотрудников полиции. Мы не первый регион, где полиция изъяла агитационную символику" - сообщает Полина Костылева.



По словам координатора, "Деловые линии", на складе которой находились коробки, не выдали никакого уведомления об изъятии продукции.



"Мы написали претензию в адрес "Деловых линий" с заявлением о подозрении в краже. Мы это сделали потому что на сайте "Деловых линий" изменился статус наших посылок на статус "в пути", однако у нас есть скриншоты, где указано, что заказ доставлен. Когда наш человек пошел к директору "Деловых линий", он сообщил, что груз утерян" - рассказывает Полина Костылева.



Также директор "Деловых линий" посоветовал работнику штаба обратится в страховую компанию с целью возместить ущерб.



"Что мы видим? "Деловые линии" говорят одно, но по факту полиция тайком вывезла наши коробки" - говорит Полина Костылева.



Штаб Навального в Петербурге планирует заявить в прокуратуру.



"Мы сообщим в прокуратуру по материалам СМИ, что полиция произвела кражу. Эта ситуация абсолютно не красит полицию" - заключает координатор петербургского штаба.



Фото: ВКонтакте / Команда Навального Санкт-Петербург