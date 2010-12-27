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Штаб Навального в Петербурге обратится в прокуратуру из-за изъятия коробок
Сегодня, 17:38
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TretyakovaS
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Штаб Навального в Петербурге обратится в прокуратуру из-за изъятия коробок

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Штаб Алексея Навального в Петербурге обратится в прокуратуру из-за изъятия 66 коробок с агитационной символикой. Об этом каналу Piter.tv рассказала координатор штаба Полина Костылева.

Во вторник, 11 июля в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге МВД РФ изъяли 66 коробок с агитационной символикой политика Алексея Навального.

Ситуацию прокомментировала координатор петербургского штаба оппозиционера Полина Костылева.

"Это неподобающее поведение сотрудников полиции. Мы не первый регион, где полиция изъяла агитационную символику" - сообщает Полина Костылева.

По словам координатора, "Деловые линии", на складе которой находились коробки, не выдали никакого уведомления об изъятии продукции.

"Мы написали претензию в адрес "Деловых линий" с заявлением о подозрении в краже. Мы это сделали потому что на сайте "Деловых линий" изменился статус наших посылок на статус "в пути", однако у нас есть скриншоты, где указано, что заказ доставлен. Когда наш человек пошел к директору "Деловых линий", он сообщил, что груз утерян" - рассказывает Полина Костылева.

Также директор "Деловых линий" посоветовал работнику штаба обратится в страховую компанию с целью возместить ущерб.

"Что мы видим? "Деловые линии" говорят одно, но по факту полиция тайком вывезла наши коробки" - говорит Полина Костылева.

Штаб Навального в Петербурге планирует заявить в прокуратуру.

"Мы сообщим в прокуратуру по материалам СМИ, что полиция произвела кражу. Эта ситуация абсолютно не красит полицию" - заключает координатор петербургского штаба.

Фото: ВКонтакте / Команда Навального Санкт-Петербург

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Категории: Картина дня

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