Петербуржец нашел на доставшейся в наследство даче коллекцию пистолетов и шпагу

Житель поселка Белоостров нашел среди старых вещей на доставшейся в наследство от отца даче несколько пистолетов, ракетницу, патроны и шпагу. Весь арсенал он сдал в Росгвардию.

Необычное приложение к наследству нашел житель поселка Белоостров на даче. Участок с домом перешел мужчине от отца. В одной из комнат он наткнулся на целый арсенал оружия. О боеприпасах он сразу же сообщил в территориальное подразделение Росгвардии.

Прибывшие на место специалисты установили, из чего состояла коллекция. Там были мелкокалиберный револьвер LARGO, обрез винтовки Мосина, сигнальный пистолет (переделанный под охотничий патрон), газовые пистолеты RECK и RG 89. Также коллекцию дополняли патроны к нарезному, гладкоствольному и газовому оружию. Украшением же всего стала самодельная шпага длинной более полуметра.

Удалось установить, что все оружие было пригодно для стрельбы. За добровольную сдачу оружия уголовного наказания не предусмотрено.

- Обнаруженные находки будут направлены на утилизацию, так как не представляют исторической ценности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти