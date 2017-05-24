Шнуров-художник признался, что не рисует картины

В начале июня откроется новая выставка лидера группировки "Ленинград" в Московском музее на Тверском. Однако музыкант заранее предупредил, что он, в первую очередь, создает арт-объекты, а не рисует картины.

Через две недели, 7 июня, поклонники Шнурова вновь смогут насладиться его "художественными" шедеврами: в Московском музее современного искусства, расположенного на Тверском бульваре, появятся полотна музыканта. Данная выставка станет логическим продолжением проекта "Ретроспектива брендреализма", концепция которого заключается в доминировании бренда над людьми.

Впрочем, не так давно, Шнуров разоткровенничался и признался, что не рисует картин, а всего лишь создает арт-объекты, если можно так выразиться. Проще говоря, он придумывает нечто, что потом создают другие люди.

Так ли это на самом деле, пока, конечно, не ясно, ведь лидер группировки "Ленинград" полон не только идей и творческих планов, он зачастую любит совершать весьма эксцентричные поступки.

Видео: youtube, Эрарта

Фото: инстаграм Шнурова