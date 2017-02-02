Петербурженка подбросила своих дочерей в Центр социальной помощи

Женщина оставила двух девочек в Центре, а сама скрылась в неизвестном направлении. Школьниц 8-ми и 12-ти лет отправили в приют.

Странная история произошла в Центре социальной помощи семье и детям на Мариинской улице. В среду, 1 февраля, туда пришла 43-летняя петербурженка. Женщина обратилась в отдел помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С собой посетительница привела двух своих несовершеннолетних дочерей. Далее произошло что-то странное: женщина просто удалилась в неизвестном направлении, оставив девочек в учреждении.

Об оставленных детях сообщили в полицию. 8-летнюю и 12-летнюю девочку отправили в приют. Ранее семья не попадала в поле зрение законников. Женщина нигде своих детей не оставляла. Забывчивая мамаша проживает на улице Ленсовета. Она трудится в школе, расположенной на той же улице. В этом же учебном заведении учатся ее девочки: младшая во втором, а старшая в шестом.

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