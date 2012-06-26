Мать подкидыша из Пулковского парка ищут в полицейских сводках

Полиция проверила сводки за последние сутки, чтобы узнать, не случилось ли чего с матерью найденного в петербургском парке младенца.

Загадочное дело досталось полицейским Петербурга. Правоохранители не могут найти маму младенца, которого обнаружили в Пулковском парке. Это кажется странным, так как сам ребенок выглядит очень ухоженным, а его коляска стоит немалых денег.

Правоохранительные органы проверяют разные варианты, как ребенок мог оказаться в парке в полном одиночестве. Для начала служители закона проверили сводки происшествий за последние сутки. Появился вариант, что с мамой малыша что-то произошло. Однако, среди пострадавших и погибших женщин нет подходящих на роль матери ребенка. Кроме того, полицейские проверили все случаи обращения в скорую помощь с сообщением о пострадавших младенцах.

Чтобы найти родных ребенка полиция собирает записи камер наблюдения вокруг парка. Также во всех поликлиниках идет работа с медперсоналом, обслуживающим новорожденных: может кто-то узнает ребенка.

Утром стало известно, что в парке в Московском районе нашли брошенного младенца в коляске. Ребенок одет в хорошую одежду и выглядит ухоженно. Да и сама его коляска выглядит недешево. Однако, родителей или других родных малышка пока не нашли.