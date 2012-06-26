В парке в Московском районе нашли брошенного младенца в коляске

Мальчик лежал в коляске, оставленной в парке Городов-героев в Московском районе

В Петербурге, в парке Городов-героев, расположенном в Московском районе, в воскресенье обнаружили коляску с грудным ребенком. Никого из взрослых при этом рядом не было – десятимесячный младенец был совершенно один.

Прохожие, которые заметили коляску, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ребенок – это оказался десятимесячный мальчик – был доставлен в Центр реабилитации детей, оставленных без попечения родителей.

Инцидент произошел накануне, в воскресенье, 29 января 2017 года, около половины одиннадцатого часа вечера.

Сейчас правоохранители разыскивают родителей малыша.

Отмечается, что вчера вечером температура на улице была около ноля градусов. Медики констатировали, что младенец здоров, однако рисковал подхватить серьезную простуду.

Видео: из архива