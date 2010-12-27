Врачи не смогли спасти 16-летнего подростка, упавшего с 10 этажа на Энгельса

В одной из больниц Санкт-Петербурга скончался молодой человек, упавший накануне из окна в Выборгском районе.

Шестнадцатилетний студент радиотехнического колледжа в Петербурге, упавший накануне с высотки на Энгельса, скончался, не приходя в сознание. Вчера канал Piter.TV писал, что подросток чудом выжил после падения с 10 этажа. Однако эта радость была преждевременной. Как пишет "Фонтанка", через несколько часов несчастный парень умер на руках у врачей. Он сумел прожить всего лишь несколько часов в отделении реанимации после падения на землю. Медики пытались спасти мальчика, однако тот получил целую серию серьезных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, что молодой человек упал с высоты десятого этажа. По последним данным, студент 1-го курса радиотехнического колледжа, выпал из окна собственной квартиры. За час до этого его мать получила от сына прощальное смс, содержание которого не раскрывается. Теперь смерть мальчика будут расследовать сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу. В этом году они берут каждое подобное ЧП на особый контроль, в связи с активизацией "групп смерти" в социальных сетях и волной подростковых суицидов.