Подросток чудом выжил после падения с 10 этажа

Молодой человек упал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже жилого дома. Он госпитализирован в тяжелом состоянии

По предварительной информации, трагедия разыгралась на проспекте Энгельса. 16-летний подросток выпал из окна квартиры на 10 этаже, в которой он проживает с отцом. В результате падения молодой человек получил сильные травмы и повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. На данный момент его жизни ничто не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства, при которых подросток выпал из окна, рассматриваются несколько версий. Опрашиваются свидетели падения мальчика, а также родители молодого человека. По некоторым данным, незадолго до падения молодой человек написал смс-сообщение своей матери, но его точное содержание пока не сообщается, как и подробности происшествия.

Видео: Piter.tv